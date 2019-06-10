Traffico Roma del 10-06-2019 ore 09:30
Più informazioni su
NOTIZIARIO ROMA LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 09:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SULL’AUTOSTRADA PER L’APT DI FIUMICINO SI VIAGGIA INCOLONNATI DA PARCO DEI
MEDICI A VIA DELLA MAGLINA VERSO L’EUR.
CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E
L’ARDEATINA, SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA FLAMINIA ALLA TRIONFALE E
DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA
ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI STA IN CODA ANCHEPER UN
INCIDENTE LUNGO TUTTO IL PERCORSO VERSO IL CENTRO. SULLA TANGENGEZIALE
FILE IN DIREZIONE STADIO DA VIA DI PIETRALATA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI E DA
LARGO PASSAMOTI A VIALE CASTRENESE ANDANDO VERSO SAN GIOVANNI.
SULLA TANGENZIALE CODE ANCHE IN USCITA DA TOR CERVARA AL RACCORDO
UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI IN VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA
LEONESSA, IN VIA DEI PRATI FISCALI ALL’ALT DI LARGO VALTORUNANCHE AL CENTRO
ALTRO INCIDENTE CON DISAGI IN PIAZZA DELLEA ROVERE
MENTRE ALLE PORTE DI ROMA SEGNALIMAO UN INCIDENTE SULLA PONTINA CON CODE A
PARTIRE DA VIA DI DECIMA IN DIREZIONE CENTRO
SUL LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA AL VIA DALLE 9 ALLE 13, IL 95
ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI GIACOMO MATTEOTTI CON LA DEPOSIZIONE DI UNA
CORONA D’ALLORA DA PARTE DEL SINDACCO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma