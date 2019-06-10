Traffico Roma del 10-06-2019 ore 10:00
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 09:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SULLA’AUTOSTRADA PER L’APT DI FIUMICINO SI VIAGGIA INCOLONNATI DA PARCO
DEI MEDICI A VIA DELLA MAGLINA VERSO L’EUR.
CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA PRENESTINA A
E L’ARDEATINA, SULLA CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI AL’ALT DELLA FLAMINIA DI
CASAL DEL MARMO E DELL’AURELIA E ANCORA DALLA A24 ALLA TIBURTINA
ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI STA IN CODA DA TOR CERVARA ALLA
TANGENZIALE VERSO IL CENTRO. SULLA TANGENGEZIALE FILE IN DIREZIONE STADIO
DA VIA DI PIETRALATA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI E DA LARGO PASSAMOTI A VIALE
CASTRENESE ANDANDO VERSO SAN GIOVANNI.
UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI INVIA TIBURTINA TRA VIA DELLE CAVE DI
PIETRALATA E VIA CAMESENA VERSO IL CENTRO
SUL LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA AL VIA DALLE 9 ALLE 13, IL 95
ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI GIACOMO MATTEOTTI CON LA DEPOSIZIONE DI UNA
CORONA D’ALLORA DA PARTE DEL SINDACO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma