Traffico Roma del 10-06-2019 ore 11:30

NOTIZIARIO ROMA LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 11:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI





SULLA DIRAMAZIONE ROMS SUD CODE DA TORRENOVA AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE

ROMA SUD



CI SPOSTIAMO SULLA TANGENZIALE EST DOVE TROVIAMO CODE VERSO SAN GIOVANNI.

DALLA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.



NEI PRESSI DI VIA DELLA MAGLIANA POSSIBILI DIFFICOLTA DI CIRCOLAZIONE PER

UN INCIDENTE SU VIA CESARE GIULIO VIOLA ALL’ALT DI VIALE DEL CASTELLO DELLA

MAGLIAN



DA OGGI FINO A VENERDI 14 GIUGNO. IN ORARIO NOTTURNO, DALLE 21 ALLE 6 DEL

MATTINO SUCCESSIVO, LA CHIUSURA DELL’IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA

DEL RACCORDO ANULARE PER LE PROVENIENZE DALLE DUE DIREZIONI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma