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Traffico Roma del 10-06-2019 ore 11:30

di - 10 Giugno 2019 - 11:30

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NOTIZIARIO ROMA LUNEDI 10  GIUGNO 2019 ORE 11:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
 
 
SULLA  DIRAMAZIONE ROMS SUD CODE DA TORRENOVA AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE
ROMA SUD
 
CI SPOSTIAMO SULLA TANGENZIALE  EST DOVE TROVIAMO CODE VERSO SAN GIOVANNI.
DALLA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.
 
NEI PRESSI DI VIA DELLA MAGLIANA POSSIBILI DIFFICOLTA DI CIRCOLAZIONE PER
UN INCIDENTE SU VIA CESARE GIULIO VIOLA ALL’ALT DI VIALE DEL CASTELLO DELLA
MAGLIAN
 
DA OGGI FINO A VENERDI 14 GIUGNO.  IN ORARIO NOTTURNO, DALLE 21 ALLE 6 DEL
MATTINO SUCCESSIVO, LA CHIUSURA DELL’IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA
DEL RACCORDO ANULARE PER LE PROVENIENZE DALLE DUE DIREZIONI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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