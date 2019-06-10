Traffico Roma del 10-06-2019 ore 12:30
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 11:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SULLA DIRAMAZIONE ROMS SUD CODE DA TORRENOVA AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE
ROMA SUD
CI SPOSTIAMO SULLA TANGENZIALE EST DOVE TROVIAMO CODE VERSO SAN GIOVANNI.
DALLA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.
NEI PRESSI DI VIA DELLA MAGLIANA POSSIBILI DIFFICOLTA DI CIRCOLAZIONE PER
UN INCIDENTE SU VIA CESARE GIULIO VIOLA ALL’ALT DI VIALE DEL CASTELLO DELLA
MAGLIAN
DA OGGI FINO A VENERDI 14 GIUGNO. IN ORARIO NOTTURNO, DALLE 21 ALLE 6 DEL
MATTINO SUCCESSIVO, LA CHIUSURA DELL’IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA
DEL RACCORDO ANULARE PER LE PROVENIENZE DALLE DUE DIREZIONI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma