Traffico Roma del 10-06-2019 ore 13:30
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 13:20
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO ORA SCORREVOLE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24.
NON SI EVIDENZIANO GROSSI DISAGI IN CITTA’.
SOLO DEI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA
CARLO SANTARELLI
DA OGGI FINO A VENERDI 14 GIUGNO. IN ORARIO NOTTURNO, DALLE 21 ALLE 6 DEL
MATTINO SUCCESSIVO, LA CHIUSURA DELL’IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA
DEL RACCORDO ANULARE PER LE PROVENIENZE DALLE DUE DIREZIONI.
LAVORI QUESTA NOTTE SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD ALLO SVINCOLO DI SAN
CESAREO, SVINCOLO CHE SARA’ CHIUSO TRA LE 22 E LE 5 SIA IN ENTRATA VERSO
L’AUTOSOLE E SIA IN USCITA PER LE PROVENIENZE DA ROMA. IN ALTERNATIVA SI
POTRA’ UTILIZZARE LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO CATONE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma