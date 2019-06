Traffico Roma del 10-06-2019 ore 16:30

NOTIZIARIO ROMA LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 13:20

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

TRAFFICO ORA SCORREVOLE SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24.

NON SI EVIDENZIANO GROSSI DISAGI IN CITTA’.



SOLO DEI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA

CARLO SANTARELLI



DA OGGI FINO A VENERDI 14 GIUGNO. IN ORARIO NOTTURNO, DALLE 21 ALLE 6 DEL

MATTINO SUCCESSIVO, LA CHIUSURA DELL’IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA

DEL RACCORDO ANULARE PER LE PROVENIENZE DALLE DUE DIREZIONI.





LAVORI QUESTA NOTTE SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD ALLO SVINCOLO DI SAN

CESAREO, SVINCOLO CHE SARA’ CHIUSO TRA LE 22 E LE 5 SIA IN ENTRATA VERSO

L’AUTOSOLE E SIA IN USCITA PER LE PROVENIENZE DA ROMA. IN ALTERNATIVA SI

POTRA’ UTILIZZARE LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO CATONE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma