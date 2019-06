Traffico Roma del 10-06-2019 ore 17:30

NOTIZIARIO ROMA LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 17:20 MAVE

DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI

AUMENTA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE , E IN CARREGGIATA INTERNA SI

STANNO FORMANDO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E LA

RUSTICA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE A TRATTI

TRALA ROMA FIUMICINO E L’APPIA



SULLA VIA AURELIA SI PROCEDE INCOLONNATI A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO

NEI PRESSI DI LARGO PERASSI , CODE DA PIAZZA IRNERIO IN USCITA ALLA CITTA’

E IN ENTRATA A PARTIRE DAL RACCORDO . ANCHE SULL’AURELIA ANTICA CI SONO

CODE DIREZIONE AURELIA

INCIDENTE ANCHE SULLA NOMENTANA CON CODE DIREZIONE MENTANA TRA IL RACCORDO

ANULARE E COLLEVERDE

CODE PER TRAFFICO SULLA TANGENZIALE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LE USCITE

CORSO DI FRANCIA E SALARIA

CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA DIREZIONE CENTRO ALL’ALTEZZA DELLO

SVINCOLO PER FIDENE

LAVORI QUESTA NOTTE SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD ALLO SVINCOLO DI SAN

CESAREO, SVINCOLO CHE SARA’ CHIUSO TRA LE 22 E LE 5 SIA IN ENTRATA VERSO

L’AUTOSOLE E SIA IN USCITA PER LE PROVENIENZE DA ROMA. IN ALTERNATIVA SI

POTRA’ UTILIZZARE LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO CATONE.

