Traffico Roma del 10-06-2019 ore 18:30
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 18:20 SS
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI
DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA ROMANINA, IN CARREGGIATA INTERNA
RALLENTAMENTI TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA.
NON MANCANO GLI INCIDENTI A CREARE DISAGI ALLA VIABILITA’ NE SEGNALIAMO
UNO SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI LARGO TOMMASO PERASSI RALLENTAMENTI
NELLE DUE DIREZIONI, UN ALTRO INCIDENTE IN VIA NOMENTANA, RALLENTAMENTI
NEI PRESSI DI VIA PRATO LAURO.
CODE PER TRAFFICO SULLA TANGENZIALE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LE USCITE
CORSO DI FRANCIA E SALARIA.
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA LA GALLERIA
GIOVANNI XXIII E VIA SORELLE MARCHISIO DIREZIONE VIA BOCCEA.
LAVORI IN PROGGRAMMA QUESTA NOTTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLO
SVINCOLO DI SAN CESAREO, SVINCOLO CHE SARA’ CHIUSO TRA LE 22 E LE 5 SIA IN
ENTRATA VERSO L’AUTOSOLE E SIA IN USCITA PER LE PROVENIENZE DA ROMA. IN
ALTERNATIVA SI POTRA’ UTILIZZARE LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO CATONE.
DA SS E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma