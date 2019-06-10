Traffico Roma del 10-06-2019 ore 19:30
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 19:20 MAVE
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
SULLA NOMENTANA CODE PER INCIDENTE DIREZIONE MENTANA TRA IL RACCORDO
ANULARE E COLLEVERDE
INCIDENTE ANCHE IN VIA PORTUENSE ALTEZZA LARGO VOLONTARI DEL SANGUE
POSSIBILI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE VIALE DEI COLLI PORTUENSI
PER LO STESSO MOTIVO, UN INCIDENTE SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN VIA
LAURENTINA ALTEZZA VIALE DELL’ESERCITO
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E LA
RUSTICA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA CON CODE A TRATTI
TRALA ROMA FIUMICINO E L’APPIA
CODE PER TRAFFICO SULLA TANGENZIALE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LE USCITE
CORSO DI FRANCIA E VIALE DELLA MOSCHEA , MENTRE IN CARREGGIATA OPPOSTA SI
STANNO FORMANDO CODE PER UN INCIDENTE TRA SALARIA E VIALE DELLA MOSCHE E
POI RALLENTAMENTI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII DIREZIONE STADIO
ANCORA CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA DIREZIONE CENTRO ALL’ALTEZZA
DELLO SVINCOLO PER FIDENE
LAVORI QUESTA NOTTE SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD ALLO SVINCOLO DI SAN
CESAREO, SVINCOLO CHE SARA’ CHIUSO TRA LE 22 E LE 5 SIA IN ENTRATA VERSO
L’AUTOSOLE E SIA IN USCITA PER LE PROVENIENZE DA ROMA. IN ALTERNATIVA SI
POTRA’ UTILIZZARE LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO CATONE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma