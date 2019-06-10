Traffico Roma del 10-06-2019 ore 20:00
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NOTIZIARIO ROMA LUNEDI 10 GIUGNO 2019 ORE 19:50 MAVE
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
INCIDENTE IN VIA PORTUENSE ALTEZZA LARGO VOLONTARI DEL SANGUE
RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI
INCIDENTE CON RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA LAURENTINA ALTEZZA VIALE
DELL’ESERCITO
CODE PER TRAFFICO SULLA TANGENZIALE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA TOR DI
QUINTO E VIALE DELLA MOSCHEA
RESIDUE CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA DIREZIONE CENTRO ALL’ALTEZZA
DELLO SVINCOLO PER FIDENE
LUNGHE CODE PER TRAFFICO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI
ACILIA DIREZIONE OSTIA
LAVORI QUESTA NOTTE SULLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD ALLO SVINCOLO DI SAN
CESAREO, SVINCOLO CHE SARA’ CHIUSO TRA LE 22 E LE 5 SIA IN ENTRATA VERSO
L’AUTOSOLE E SIA IN USCITA PER LE PROVENIENZE DA ROMA. IN ALTERNATIVA SI
POTRA’ UTILIZZARE LO SVINCOLO DI MONTEPORZIO CATONE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma