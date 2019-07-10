Traffico Roma del 10-07-2019 ore 08:30
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TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E TOR DI QUINTO
VERSO IL CENTRO CITTA’-.
SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO
DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE.
C’E’ MOLTO TRAFFICO SULLA VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI TRA MALAGROTTA E LA
CIRCONVALLAZIONE AURELIA IN DIREZIONE CENTRO CTTA’.
CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO
ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST.
E SULLA TANGENZIALE IL TRAFFICO RALLENTA TRA LE USCITE NOMENTANA E VIA DEI
CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO
TRAFFICATA VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI A TRATTI TRA VIA PINDARO E
VIA DI MALAFEDE SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA DEL MARE E SULLA
PARALLELA VIA OSTIENSE TRA IL RACCORDO E TOR DI VALLE IN DIREZIONE ROMA.
A ROMA SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA TOR DE CENCI E VIA
CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE CENTRO.
SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA
DALLA CASILINA ALLA VIA ARDEATINA, RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA
PRENESTINA E A24.
APERTO IL CORRIDOIO DELLA MOBILITA’ EUR-LAURENTINA.TOR PAGNOTTA., LA
PREFERENZIALE CHE COLLEGA IL CAPOLINEA DELLA METRO B ALLA ZONA RESIDENZIALE
OLTRE IL RACCORDO NEL QUADRANTE SUD DELLA CITTA’. IN SERVIZIO LE LINEE 72-
73-74 PER VELOCIZZARE GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO I NODI DI SCAMBIO
LAURENTINA, EUR FERMI, PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma