Traffico Roma del 10-07-2019 ore 09:00

TRAFFICATA LA VIA FLAMINA CON RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E TOR DI QUINTO

VERSO IL CENTRO CITTA’-.

SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO

DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE.

C’E’ MOLTO TRAFFICO SULLA VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI TRA MALAGROTTA E LA

CIRCONVALLAZIONE AURELIA IN DIREZIONE CENTRO CTTA’.

CONSUETI RALLENTAMENTI E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO

ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST.

E SULLA TANGENZIALE IL TRAFFICO RALLENTA TRA LE USCITE NOMENTANA E VIA DEI

CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO

TRAFFICATA VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI A TRATTI TRA VIA PINDARO E

VIA DI MALAFEDE SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA DEL MARE E SULLA

PARALLELA VIA OSTIENSE TRA IL RACCORDO E TOR DI VALLE IN DIREZIONE ROMA.

A ROMA SUD INCOLONNAMENTI A TRATTI SULLA VIA PONTINA TRA TOR DE CENCI E VIA

CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE CENTRO.

SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA

DALLA CASILINA ALLA VIA ARDEATINA, RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA

PRENESTINA E A24.

APERTO IL CORRIDOIO DELLA MOBILITA’ EUR-LAURENTINA.TOR PAGNOTTA., LA

PREFERENZIALE CHE COLLEGA IL CAPOLINEA DELLA METRO B ALLA ZONA RESIDENZIALE

OLTRE IL RACCORDO NEL QUADRANTE SUD DELLA CITTA’. IN SERVIZIO LE LINEE 72-

73-74 PER VELOCIZZARE GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO I NODI DI SCAMBIO

LAURENTINA, EUR FERMI, PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma