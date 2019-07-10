Traffico Roma del 10-07-2019 ore 09:30
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PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINA TRA IL RACCORDO E TOR DI
QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’-.
SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO
DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA REGGIO EMILIA IN PROSSIMITA’ DI
VIA NIZZA, SIAMO NEL QUARTIERE NOMENTANO .
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN PIAZZA CASALMAGGIORE NEI PRESSI DI VIA
TARANTO.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DA TOR CERVARA ALLA
TANGENZIALE EST.
E SULLA TANGENZIALE IL TRAFFICO RALLENTA TRA LE USCITE NOMENTANA E VIA DEI
CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO
ALLE 09.30 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA MONTECITORIO
POSSIBILI DISAGI IN ZONA.
SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA
DALLA CASILINA ALLA VIA ARDEATINA, RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA LA
LA VIA SALARIA E LA VIA CASSIA PIU’ AVANTI TRA LE USCITE PER LA ROMA
FIUMICINO E LA VIA PONTINA.
DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DI PORTA LABICANA PER ACCERTAMENTI TECNICI IN
PROSSIMITA’ DI VIA DEI MESSAPI DOVE E’ STATO INVERTITO IL SENSO UNICO DI
MARCIA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PROSEGUONO I LAVORI IN VIADEI
FAGGI. LA LINEA TRAM 19 LIMITA A LARGO PRENESTE E SARA’ SOSTITUITA DAL BUS
519 TRA PRENESTE E GERANI.
SOSPESE LE LINEE 5 E 14 E SOSTITUITE DALLA LINEA TRAM 514.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma