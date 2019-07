Traffico Roma del 10-07-2019 ore 10:30

PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINA TRA IL RACCORDO E TOR DI

QUINTO VERSO IL CENTRO CITTA’-.

SI VIAGGIA A RILENTO ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO

DELL’URBE IN DIREZIONE TANGENZIALE.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA REGGIO EMILIA IN PROSSIMITA’ DI

VIA NIZZA, SIAMO NEL QUARTIERE NOMENTANO .

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN PIAZZA CASALMAGGIORE NEI PRESSI DI VIA

TARANTO.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DA TOR CERVARA ALLA

TANGENZIALE EST.

E SULLA TANGENZIALE IL TRAFFICO RALLENTA TRA LE USCITE NOMENTANA E VIA DEI

CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO

ALLE 09.30 E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA MONTECITORIO

POSSIBILI DISAGI IN ZONA.

SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA

DALLA CASILINA ALLA VIA ARDEATINA, RALLENTAMENTI ANCHE IN ESTERNA TRA LA

LA VIA SALARIA E LA VIA CASSIA PIU’ AVANTI TRA LE USCITE PER LA ROMA

FIUMICINO E LA VIA PONTINA.

DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DI PORTA LABICANA PER ACCERTAMENTI TECNICI IN

PROSSIMITA’ DI VIA DEI MESSAPI DOVE E’ STATO INVERTITO IL SENSO UNICO DI

MARCIA.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PROSEGUONO I LAVORI IN VIADEI

FAGGI. LA LINEA TRAM 19 LIMITA A LARGO PRENESTE E SARA’ SOSTITUITA DAL BUS

519 TRA PRENESTE E GERANI.

SOSPESE LE LINEE 5 E 14 E SOSTITUITE DALLA LINEA TRAM 514.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma