Traffico Roma del 10-07-2019 ore 11:30

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA ANASTASIO II IN PROSSIMITA’ DI

VIA AURELIA IN DIREZIONE DI VIA CIPRO.

SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN PIAZZA CASALMAGGIORE NEI

PRESSI DI VIA TARANTO.

STESSA SITUAZIONE IN ZONA GIANICOLENSE , RALLENTAMENTI IN VIA FERDINANDO

PALASCIANO IN PROSSIMITA’ DI VIA GIULIA DI GALLESE.

TRAFFICATO IL LUNGOTEVERE CON RALLENTAMENTI TRA PONTE GIUSEPPE MAZZINI E

PONTE CAVOUR IN DIREZIONE ARA PACIS.

RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA DEL MURO TORTO TRA VIALE DEL GALOPPATOIO E VIA

LUISA DI SAVOIA IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE

SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA

CARREGGIATA INTERNA DALLA VIA APPIA ALLA VIA PONTINA .

PER UNA MANIFESTAZIONE, POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO , SINO ALLE ORE

14.00, IN VIA VENTI SETTEMBRE NEI PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE.

