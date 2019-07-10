Traffico Roma del 10-07-2019 ore 12:30
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UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA ANASTASIO II IN PROSSIMITA’ DI
VIA AURELIA IN DIREZIONE DI VIA CIPRO.
SEMPRE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN PIAZZA CASALMAGGIORE NEI
PRESSI DI VIA TARANTO.
STESSA SITUAZIONE IN ZONA GIANICOLENSE , RALLENTAMENTI IN VIA FERDINANDO
PALASCIANO IN PROSSIMITA’ DI VIA GIULIA DI GALLESE.
TRAFFICATO IL LUNGOTEVERE CON RALLENTAMENTI TRA PONTE GIUSEPPE MAZZINI E
PONTE CAVOUR IN DIREZIONE ARA PACIS.
RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA DEL MURO TORTO TRA VIALE DEL GALOPPATOIO E VIA
LUISA DI SAVOIA IN DIREZIONE DEL LUNGOTEVERE
SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA DALLA VIA APPIA ALLA VIA PONTINA .
PER UNA MANIFESTAZIONE, POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO , SINO ALLE ORE
14.00, IN VIA VENTI SETTEMBRE NEI PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma