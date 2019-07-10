Traffico Roma del 10-07-2019 ore 14:30
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UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA
COLLEGIOVE IN USCITA DA ROMA
STESSA SITUAZIONE IN LARGO DI VILLA MASSIMO IN PROSSIMITA’ DI VIA ANTONIO
NIBBY.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA VIA AURELIA TRA LARGO TOMMASO PERASSI E
VIA GREGORIO XI IN USCITA DA ROMA.
STESSA SITUAZIONE IN VIA AURELIA ANTICA TRA VIA AURELIA E VIA DI BRAVETTA
VERSO IL CENTRO.
PER ACCERTAMENTI TECNICI CHIUSA VIA DI PORTA LABICANA ALL’ALTEZZA DI VIA
DEI MESSAPI . INVERTITO IL SENSO DI MARCIA IN VIA DEI MESSAPI.
APERTO IL CORRIDOIO DELLA MOBILITA’ EUR-LAURENTINA.TOR PAGNOTTA., LA
PREFERENZIALE CHE COLLEGA IL CAPOLINEA DELLA METRO B ALLA ZONA RESIDENZIALE
OLTRE IL RACCORDO NEL QUADRANTE SUD DELLA CITTA’. IN SERVIZIO LE LINEE 72-
73-74 PER VELOCIZZARE GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO I NODI DI SCAMBIO
LAURENTINA, EUR FERMI, PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA.
PROSEGUONO I LAVORI IN VIA DEI FAGGI., PERTANTO LA LINEA TRAM 19 LIMITA
A LARGO PRENESTE E SARA’ SOSTITUITA DAL BUS 519 TRA LARGO PRENESTE E PIAZZA
DEI GERANI.
SOSPESE LE LINEE 5 E 14 E SOSTITUITE DALLA LINEA TRAM 514.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma