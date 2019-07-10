Traffico Roma del 10-07-2019 ore 16:30
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TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE E
SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA PONTINA E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA
TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
CODE A TRATTI SU VIA APPIA NUOVA IN DIREZIONE DELLA CITTA’ DALL’AEROPORTO
DI CIAMPINO AL RACCORDO ANULARE.
RALLENTAMENTI E CODE IN USCITA DALLA CITTA’ SU VIA PONTINA DA TOR DE CENCI
A CASTEL ROMANO VERSO POMEZIA
DIFFICOLTA’ IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI SU VIA AURELIA DOVE SI TRANSITA SU
CARREGGIATA RIDOTTA TRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA GREGORIO XI IN
DIREIZONE DEL RACCORDO ANULARE, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.
LAVORI E TRANSITO SU CARREGGIATA RIDOTTA ANCHE SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA
DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’, NON SI ESCLUDONO
DIFFICOLTA’ PER IL TRAFFICO.
SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, RALLENTAMENTI E CODE
VERSO SAN GIOVANNI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA DEI CAMPI SPORTIVI E
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE, ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA ROMA
TERAMO
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AUTORE: TIZIANA RAIMONDI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma