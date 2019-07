Traffico Roma del 10-07-2019 ore 16:30

TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE E

SUL RACCORDO ANULARE DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA

ESTERNA TRA PONTINA E LA ROMANINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA

TRA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA.

CODE A TRATTI SU VIA APPIA NUOVA IN DIREZIONE DELLA CITTA’ DALL’AEROPORTO

DI CIAMPINO AL RACCORDO ANULARE.

RALLENTAMENTI E CODE IN USCITA DALLA CITTA’ SU VIA PONTINA DA TOR DE CENCI

A CASTEL ROMANO VERSO POMEZIA

DIFFICOLTA’ IN PROSSIMITA’ DEI LAVORI SU VIA AURELIA DOVE SI TRANSITA SU

CARREGGIATA RIDOTTA TRA LARGO TOMMASO PERASSI E VIA GREGORIO XI IN

DIREIZONE DEL RACCORDO ANULARE, INEVITABILI RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO.

LAVORI E TRANSITO SU CARREGGIATA RIDOTTA ANCHE SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA

DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’, NON SI ESCLUDONO

DIFFICOLTA’ PER IL TRAFFICO.

SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE, RALLENTAMENTI E CODE

VERSO SAN GIOVANNI DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA DEI CAMPI SPORTIVI E

PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE, ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA ROMA

TERAMO

AUTORE: TIZIANA RAIMONDI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma