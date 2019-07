Traffico Roma del 10-07-2019 ore 18:00

traffico rallentato sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra il

bivio per l’autostrada roma fiumicino e la romanina;

in interna code a tratti da cassia bis a salaria e tra nomentana e via

prenestina.

sul tratto urbano della a24 code tra tor cervara ed il raccordo anulare in

direzione fuori roma

sulla tangenziale est code dalla galleria giovanni xxiii a via salaria, poi

da tiburtina allo svincolo della a24 ed ancora tra via prenestina e viale

castrense il tutto verso san giovanni

questa sera per lavori di manutenzione, dalle 22 alle 6, chiusa la galleria

giovanni xiii da via del foro italico a via della pineta sacchetti in

direzione di quest’ultima

sulla via aurelia per lavori che interessano parte della sede stradale si

rallenta tra largo tomaso perassi e via gregorio xi in direzione raccordo

anulare

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma