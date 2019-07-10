Traffico Roma del 10-07-2019 ore 19:00
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PER IL TRAFFICO E PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO
ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA
TUSCOLANA;
MENTRE PER IL SOLO TRAFFICO IN INTERNA FILE NEI TRATTI, CASSIA BIS-SALARIA
E SETTEBAGNI -VIA PRENESTINA.
TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, SI STA IN CODA DALLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA, POI DA TIBURTINA ALLO SVINCOLO DELLA
A24 ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN
GIOVANNI
QUESTA SERA PER LAVORI DI MANUTENZIONE, DALLE 22 ALLE 6, CHIUSA LA GALLERIA
GIOVANNI XIII DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN
DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
SULLA VIA AURELIA PER LAVORI CHE INTERESSANO PARTE DELLA SEDE STRADALE SI
RALLENTA TRA LARGO TOMASO PERASSI E VIA GREGORIO XI IN DIREZIONE RACCORDO
ANULARE
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO
FINO AL 15 LUGLIO, VANNO AVANTI I LAVORI IN VIA DEI FAGGI, MODIFICANO E
LIMITANO IL PERCORSO DUNQUE LE LINEE TRAM 5-14-19
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma