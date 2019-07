Traffico Roma del 10-07-2019 ore 19:00

PER IL TRAFFICO E PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO

ANULARE RALLENTAMENTI E CODE TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA

TUSCOLANA;

MENTRE PER IL SOLO TRAFFICO IN INTERNA FILE NEI TRATTI, CASSIA BIS-SALARIA

E SETTEBAGNI -VIA PRENESTINA.

TRAFFICATA LA TANGENZIALE EST AL FORO ITALICO, SI STA IN CODA DALLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA, POI DA TIBURTINA ALLO SVINCOLO DELLA

A24 ED ANCORA TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN

GIOVANNI

QUESTA SERA PER LAVORI DI MANUTENZIONE, DALLE 22 ALLE 6, CHIUSA LA GALLERIA

GIOVANNI XIII DA VIA DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN

DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

SULLA VIA AURELIA PER LAVORI CHE INTERESSANO PARTE DELLA SEDE STRADALE SI

RALLENTA TRA LARGO TOMASO PERASSI E VIA GREGORIO XI IN DIREZIONE RACCORDO

ANULARE

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO

FINO AL 15 LUGLIO, VANNO AVANTI I LAVORI IN VIA DEI FAGGI, MODIFICANO E

LIMITANO IL PERCORSO DUNQUE LE LINEE TRAM 5-14-19

