Traffico Roma del 10-07-2019 ore 19:30

traffico rallentato sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra il

bivio per l’autostrada roma fiumicino e la romanina;

in interna code a tratti da cassia bis a salaria e tra BUFALOTTA e via

prenestina.

A ROMA NORD SI RALLENTA SULLA VIA FLAMINIA NUOVA DA CORSO DI FRANCIA AL

RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

sulla tangenziale est code dalla galleria giovanni xxiii a via salaria, poi

da tiburtina allo svincolo della a24 ed ancora DA LARGO PASSAMONTI A VIALE

CASTRENSE il tutto verso san giovanni

sulla via aurelia per lavori che interessano parte della sede stradale si

rallenta tra largo tomaso perassi e via gregorio xi in direzione raccordo

anulare

CODE SULLA VIA PONTINA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO AL RACCORDO IN DIREZIONE

FUORI ROMA

TRAFFICO RALLENTATO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA

DI MALAFEDE IN DDIREZIONE OSTIA

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma