Traffico Roma del 10-07-2020 ore 08:00

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Bentrovati questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità e traffico traffico indicativamente in queste ore sulla rete viaria cittadina abbiamo allenamenti di lieve entità sul Raccordo Anulare zona sud carreggiata interna tra le uscite Romanina Ardeatina in carreggiata esterna abbiamo invece code tra la Prenestina il video per la Roma L’Aquila su quest’ultimo tratto Urbano rallentamenti e code partire da Viale Palmiro Togliatti al bivio per la tangenziale est sulla diramazione Roma Sud code tra Torrenova il raccordo anulare abbiamo cose sulla via Ardeatina all’altezza del raccordo anulare in direzione del centro città si tratta di lavori lavori che Dovrebbero terminare in giornata e quello di oggi sarà una giornata difficile per chi si sposta con i mezzi pubblici a causa di uno sciopero che coinvolgerà il personale di Atac e Cotral e che interesserà anche alcune linee periferiche di Roma TPL l’eccitazione scatteranno alle 8:30 per protrarsi fino alle 17 Poi alle 20incrociate sino al termine del servizio possibili stop quindi per bus tram e metropolitane anche in control alle agitazioni si svolgeranno con le medesime fasce orario velocità dalle 830 alle 17 e dalle 20 sino al termine del servizio regolari i collegamenti regionali di Trenitalia per i dettagli di questo altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma