Traffico Roma del 10-07-2020 ore 08:30

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Data l’ora Ci sono rallentamenti e code su tutte le console in entrata verso il centro incidente sull’Aurelia attenzione code tra Castel di Guido e l’uscita per via di Malagrotta in direzione della capitale sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra l’uscita Casilina e lo svincolo Romanina in carreggiata esterna rallentamenti con con dentro alla Prenestina e video con la romana qui sopra turbano della Roma L’Aquila coda a partire da via Filippo Fiorentini al bivio con la tangenziale est e in quest’ultima direzione incidente in via del Casale di San Basilio all’intersezione con via Filottrano inevitabili le ripercussioni altro incidente in via di lunghezza dove ci sono code tra via Fosso dell’Osa in via della Tenuta del Cavaliere in direzione della Collatina piadine abbiamo ponte tra il raccordo via Delle cornacchiole verso il centro si tratta di auguri auguri che Dovrebbero terminare in giornata abbiamo coda anche sulla via Appia traffico molto intenso tra il raccordo Le Capannelle è quella di oggi sarà una giornata difficile per chi si sposta con i mezzi pubblici a causa di uno sciopero che coinvolgeràpersonale di Atac e Cotral è che interesserà anche alcune linee periferiche di Roma TPL le agitazioni scatenano 8:30 per protrarsi fino alle 17 Poi alle 20 Braccia incrociate sino al termine del servizio possibilità frequenti per bus tram e metropolitane anche incontra alle agitazioni si svolgeranno con le medesime fasce orario vero sia dalle 8:30 alle 17 e poi dalle 20 al termine del servizio regolari i collegamenti regionali di Trenitalia per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma