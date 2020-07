Traffico Roma del 10-07-2020 ore 09:00

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Castel di Guido e l’uscita a Massimina via Ildebrando della Giovanna in direzione del centro sulla raccordo anulare abbiamo Cudi nelle due direzioni per dico per la Roma Napoli e lo svincolo Romania Piatra turbano della Romana quella cosa a partire da Portonaccio al bivio con la tangenziale est a quando ti ha mandato sulla roma-fiumicino code dall’uscita Magliana il viadotto in direzione dell’EUR incidente in via del Casale di San Basilio all’intersezione con via Filottrano inevitabili le ripercussioni altro incidente in via dei lunghi dove ci sono code 3 via Fosso dell’Osa in via della Tenuta del Cavaliere in direzione della Collatina sono via Fratini abbiamo quoti tra il raccordo via Delle cornacchiole verso centro si tratta di lavori che Dovrebbero terminaregiornata è quella di oggi sarà una giornata difficile per chi si sposta con i mezzi pubblici a causa di uno sciopero che coinvolge il personale di Atac e Cotral e che interessa anche alcune linee periferiche di Roma TPL registrazioni scattare 8:30 Si protrarranno fino alle 17 poi dalle 20 Braccia incrociate fino al termine del servizio possibili Stoppa quindi per bus tram e metropolitane anche incotra agitazione si svolgono con le medesime fasce orarie ovverosia dalle 8:30 alle 17 e poi dalle 20 sino al termine del servizio regolari i collegamenti regionali di Trenitalia

