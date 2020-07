Traffico Roma del 10-07-2020 ore 09:30

Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione incidente sull’Aurelia Attenzione ci sono incolonnamenti tra Castel di Guido e l’uscita a Massimina via Ildebrando della Giovanna in direzione del centro sul raccordo per traffico intenso nelle due direzioni tra il bivio per la Roma Napoli allo svincolo Romanina Urbano della Roma L’Aquila per amico da partire da Portonaccio al bivio con la tangenziale est sulla roma-fiumicino code da l’uscita Magliano al grado in direzione dell’EUR sulla Tuscolana incidente all’altezza di Arco di Travertino Ci sono code verso il centro ci abbiamo Pronti tra il raccordo via Delle cornacchiole in direzione centro città si tratta di lavori che dovrebbero terme in giornata è quella di oggi sarà una giornata difficile perché si è fatta con i mezzi pubblici a causa di uno sciopero che coinvolge il personale di Atac e Cotral è che interessa alcune linee periferiche di Roma TPL registrazione 9:30 Si protrarranno fino alle 17 poi dalle 20 Braccia incrociate sino al termine del servizio possibili stop quindi per bus tram e metropolitane anche incontro alle agitazionitolgono con le medesime fasce orarie ovverosia dalle 8:30 alle 17 e poi dalle 20 al termine del servizio regolari i collegamenti regionali di Trenitalia per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma