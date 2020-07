Traffico Roma del 10-07-2020 ore 11:30

Luceverde Roma ci sono notevoli problemi nella zona sud del raccordo anulare a causa di un incidente incidente che sta provocando lunghe Code in carreggiata esterna a partire dalla mattina fino all’uscita Appia sono a casa mi sveglio Mentana cose per lavori tra Castel de’ ceveri via della Giustiniana in direzione Roma per traffico intenso con in via della Pineta Sacchetti all’altezza del gemelli in direzione di Monte Mario causa di disagi incolonnamenti sulla Nomentana nelle due direzioni tra Corso Sempione via Giovanni Zanardini qualche problema ancora segnalato dalla polizia locale in viale dei Colli Portuensi per un incidente avvenuto all’altezza della circonvallazione Gianicolense tra via Ardeatina abbiamo compiti tra il raccordo via Delle cornacchiole verso il centro si tratta di lavori che Dovrebbero terminare in giornata incolonnamenti in via di torricola in via Erode Attico di oggi sarà una giornata difficile per chi si sposta con i mezzi pubblici a causa di uno sciopero che coinvolgerà il personale di Atac e Cotral e che interessa anche alcune linee periferiche di Roma TPL le agitazioni scattate alle otto esi protrarranno sino alle 17 Poi alle 20 braccia nuovamente incrociate sino al termine del servizio chiusa la linea C della metropolitana a riduzioni di corse per bus e tram e le altre metropolitane anche incontro alle agitazioni si svolgono con le medesime fasce orarie ovverosia dalle 8:30 alle 17 e poi dalle 20 sino al termine del servizio regolare i collegamenti regionali di Trenitalia per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma