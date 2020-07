Traffico Roma del 10-07-2020 ore 12:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane per le conseguenze di un incidente incidente rimosso ma che sta provocando ancora in carreggiata esterna a partire dalla Pontina fino all’uscita Appia per traffico intenso colore in via della Pineta Sacchetti all’altezza del gemelli in direzione Monte Mario causa lavori di Sergio incolonnamenti sulla Nomentana nelle due direzioni tra Corso Sempione via Giovanni Zanardini in tangenziale coda in direzione di San Giovanni dall’uscita per la stazione Tiburtina al bivio per la Roma L’Aquila sono via Ardeatina abbiamo quoti tra il raccordo via Delle cornacchiole si tratta di lavori che Dovrebbero terminare in giornata incolonnamenti in via di torricola via di Tor Pagnotta in via Erode Attico quella di oggi è una giornata difficile perché si sposta con i mezzi pubblici a causa di uno sciopero che coinvolgesono le di Atac e Cotral e che interessa anche alcune linee periferiche di Roma TPL le agitazioni scattate alle 8:30 si protrarranno sino alle 17 Poi alle 20 braccia nuovamente incrociate fino al termine del servizio corse Dunque ridotte oltre che Peppe metropolitane comprese le ferrovia termini Centocelle Roma Civita castellana Viterbo anche per bus tram e filobus la linea C della metropolitana totalmente chiusa mentre sulla linea a dove ci sono riduzioni di corse Come del resto sta venendo sulla linea B sono chiuse l’estrazione di Cornelia Re di Roma Ponte Lungo Furio Camillo per cui treni vi transitano senza fermare anche incontro alle agitazioni si svolgono con le medesime fasce orarie ovverosia dalle 830 alle 17 e poi dalle 20 sino al termine del servizio regolari i collegamenti regionali di treni

