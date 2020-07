Traffico Roma del 10-07-2020 ore 13:30

Luceverde Roma una buona giornata a vento 20 dalle redazioni studio Daniele guerrisi ancora qualche problema nella zona sud del raccordo anulare a causa di un incidente ormai riso allenamenti smaltimento in carreggiata esterna a partire dalla Laurentina fino alla Romanina al Gianicolense attenzione a un incidente avvenuto su Viale dei Colli Portuensi altezza Circonvallazione Gianicolense Giornata difficile per chi si sposta con i mezzi pubblici a causa di uno sciopero che coinvolge il personale di Atac e Cotral e che interessa anche alcune linee periferiche di Roma TPL di agitazioni scattate 8:30 Si protrarranno fino alle 17 per poi riprendere dalle 20 fino al termine del servizio chiusa la metro C Attiva la metro a seppure con possibili riduzioni di corse chiusa la stazione Cornelia attive sempre con possibile riduzione di corse la metro B e le ferrovie roma-lido e roma-viterbo e termini Centocelleanaloga situazione per le linee di superficie possibile riduzione di corse o sospensioni di linee anche in Cotral alle agitazioni si svolgono con le medesime fasce orarie regolari i collegamenti regionali di Trenitalia per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma