Traffico Roma del 10-07-2020 ore 15:30

Luceverde Roma ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi al Portuense incidente proprio sulla via Portuense altezza via Bartolomeo Cristofori ci sono lunghi a partire da Piazza della Radio verso il trullo sul raccordo nella zona sud dell’anello code a tratti in carreggiata esterna da via Cristoforo Colombo fino alla Romanina si tratta di traffico intenso traffico anche la Pontina da Castel di Decima Castel Romano verso Pomezia Giornata difficile per chi si sposta con i mezzi pubblici a causa di uno sciopero che coinvolge il personale di Atac e Cotral e anche alcune linee periferiche di Roma TPL le agitazioni scattate alle 8:30 Si protrarranno fino alle 17 per poi riprendere dalle 20 fino al termine del servizio chiusa la metro C Attiva la metro a Seppur con una possibile riduzione di corse chiusa la stazione Cornelia attive sempre con a possibili riduzioni di corse la me le ferrovie roma-lido e roma-viterbo e termini-centocelle analoga situazione per le linee di superficie possibile riduzione di corse o sospensioni di linee anche incontrare agitazioni si svolgono con le medesime fasce orarie regolare invece i collegamenti regionali di Trenitalia per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.it è tutta più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma