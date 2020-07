Traffico Roma del 10-07-2020 ore 16:30

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul raccordo nella zona sud fino alla Romanina molto trafficata proprio la via Pontina in uscita da Roma a partire dal raccordo fino a Castel Romano verso Pomezia incolonnamenti anche verso Roma da Spinaceto per le difficoltà di immissione sul raccordo difficile per chi si sposta con i mezzi pubblici a causa di uno sciopero che coinvolge il personale di Atac e Cotral e che interessa anche alcune linee periferiche di Roma TPL le agitazioni si terranno fino alle 17 per poi riprendere dalle 20 fino al termine del servizio chiusa la metro C Attiva la metro a se pure con possibili riduzioni di corse chiusa a stazione CorneliaAttiva sempre con una possibile riduzione di corse la metro B e le ferrovie roma-lido e roma-viterbo e termini-centocelle analoga situazione per le linee di superficie possibili riduzioni di corse o sospensioni di linea anche in Cotral le agitazioni si svolgono con le medesime fasce orarie irregolare invece i collegamenti regionali di Trenitalia per i dettagli di ste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma