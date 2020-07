Traffico Roma del 10-07-2020 ore 18:30

Luceverde Roma per ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi sulla tangenziale verso San Giovanni code dalla via Tiburtina sino alla rampa di ingresso per la Roma L’Aquila proprio sul percorso Urbano dell’a24 code per incidente dalla tangenziale fino a Tor Cervara Verso il raccordo ma anche da Portonaccio la tangenziale verso il centro a Centocelle chiusa per incendio via Luigino tra via columella e via di Centocelle code per incidente su via di Casalotti all’altezza di via Arona sulla raccordo nella zona sud dell’anello code a tratti in carreggiata esterna della puntina alla Romanina incolonnamenti a tratti anche in carreggiata interna dalla Nomentana sino al bivio per la Roma L’Aquila molto trafficata la via Pontina in uscita da Roma a partire dal raccordo fino a Castel di Decima poi a seguire da Castel Romano fino ad Aprilia tutto verso Latina Giornata difficile per chi si sposta con i mezzi pubblici a casa di uno sciopero che coinvolgerà il personale di Atac Cotral e ti interessa anchelinee periferiche di Roma TPL le agitazioni riprenderanno dalle 20 fino al termine del servizio è proprio fino alle 20 sono garantite le corse essenziali per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma