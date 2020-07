Traffico Roma del 10-07-2020 ore 20:00

Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto iniziamo dal Collatino Ci sono rallentamenti per incidente su Viale della Serenissima all’altezza di viale Venezia Giulia anche in zona La Romanina code per incidente sulla via Tuscolana in prossimità di via Casale delle Sette Miglia sul raccordo nella zona sud dell’anello code a tratti in carreggiata esterna dalla Laurentina alla Romanina in colonna mi tratti anche in carreggiata interna della Bufalotta sino al bivio per la Roma L’Aquila rallentamenti sulla via Pontina in uscita da Roma a partire dal raccordo fino a Spinaceto e poi a seguire code da Pomezia ad Aprilia tutto verso Latina ricordiamo ancora una volta lo sciopero che coinvolge il personale di Atac Cotral E chi interessa anche alcune linee periferiche di Roma TPL le agitazioni riprenderanno dalle 20 fino al termine del servizio garantite le corse essenziali proprio sino alle 20 per quanto riguarda il trasporto ferroviario sulla linea fl2 Roma a Sulmona circolazione sospesa tra lunghezza e Roma Prenestinaaccertamenti tecnici salone per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it e con questo per oggi è tutto da Daniela guerrisi Buon proseguimento di serata un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma