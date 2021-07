Traffico Roma del 10-07-2021 ore 15:30

Luceverde Roma nel pomeriggio e ben trovati in redazione Sonia cerquetani a regolare il traffico sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo al momento anche sul raccordo e consolari un po’ più intenso invece la circolazione sulle arterie in direzione del litorale laziale in particolare sull’Aurelia sulla Pontina è sulla Cristoforo Colombo ad agevolare gli spostamenti lo ricordiamo contribuisce la scienza dei mezzi pesanti mezzi pesanti che resteranno fermi fino alle 16 sull’intera rete viaria Nazionale Salvo naturalmente casi autorizzati dalla legge per la caduta di un albero in via Pascarella Viale Trastevere il tram 3 limite il percorso a San Paolo per il dissesto della sede stradale è chiusa via dei Monti di Pietralata tra via Giulio Curioni e via la Mentorella ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it ed è tutto Grazie per l’attenzione un servizio Villaggi e della polizia locale di Roma Capitale

