Traffico Roma del 10-08-2019 ore 07:30
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TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE,
NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI.
OGGI LO RICORDIAMO E’ UNA GIORNATA DA BOLLINO NERO SI PREVEDE UNA MATTINATA
CON MOLTO TRAFFICO IN USCITA DALLA CITTA’.
PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI CON PESO SUP. A 7.5 T
RESTERANNO FERMI DALLE 8 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO
GLI AUTORIZATI PER LEGGE
LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA IN VIALE GIOVANNI FALCONE E PAOLO
BORSELLINO E VIALE CAVALIERI DI VITTORIO VENETO. DIVIETO DI TRANSITO FINO
ALLE ORE 12.00 DA PIAZZALE CLODIO A VIA TRIONFALE IN DIREZIONE DI
QUEST’ULTIMO.
TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO SULLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI RIMARRÀ INTERROTTA NELLA TRATTA
TERMINI-ANAGNINA. GARANTITI BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.
SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE TRA TERMINI E BATTISTINI
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma