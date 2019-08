Traffico Roma del 10-08-2019 ore 09:00

TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE,

NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI.

OGGI LO RICORDIAMO E’ UNA GIORNATA DA BOLLINO NERO SI PREVEDE UNA MATTINATA

CON MOLTO TRAFFICO IN USCITA DALLA CITTA’.

PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI CON PESO SUP. A 7.5 T

RESTERANNO FERMI DALLE 8 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO

GLI AUTORIZATI PER LEGGE

LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA IN VIALE GIOVANNI FALCONE E PAOLO

BORSELLINO E VIALE CAVALIERI DI VITTORIO VENETO. DIVIETO DI TRANSITO FINO

ALLE ORE 12.00 DA PIAZZALE CLODIO A VIA TRIONFALE IN DIREZIONE DI

QUEST’ULTIMO.

TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO SULLA LINEA A DELLA

METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI RIMARRÀ INTERROTTA NELLA TRATTA

TERMINI-ANAGNINA. GARANTITI BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.

SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE TRA TERMINI E BATTISTINI

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

