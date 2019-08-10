Traffico Roma del 10-08-2019 ore 09:30
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CIRCOLAZIONE ANCORA SCORREVOLE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU
RACCORDO E CONSOLARI.
DA SEGNALARE SOLO DUE INCIDENTI IL PRIMO SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DEL
RACCORDO, L’ALTRO SUL MURO TORTO IN PROSSIMITA’ DI PIAZZALE FLAMINIO
PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI CON PESO SUP. A 7.5 T
RESTERANNO FERMI DALLE 8 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO
GLI AUTORIZATI DALLA LEGGE
LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA QUESTA MATTINA IN VIALE GIOVANNI FALCONE E
PAOLO BORSELLINO E VIALE CAVALIERI DI VITTORIO VENETO. DIVIETO DI TRANSITO
FINO ALLE ORE 12.00 DA PIAZZALE CLODIO A VIA TRIONFALE IN DIREZIONE DI
QUEST’ULTIMA.
NEL POMERIGGIO NEL QUARTIERE SAN LORENZO IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE
SI SVOLGERANNO UNA SERIE DI EVENTI . TRA QUESTI E’ IN PROGRAMMA ALLE 21 ,
LA PROCESSIONE DEL SANTO PATRONO CON PARTENZA E ARRIVO ALLA BASILICA DI SAN
LORENZO . I FESTEGGIAMENTI PREVEDONO ANCHE UNO SPETTACOLO PIROTECNICO ALLE
ORE 23.00.
TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO SULLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI RIMARRÀ INTERROTTA NELLA TRATTA
TERMINI-ANAGNINA. GARANTITI BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.
SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE TRA TERMINI E BATTISTINI
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SCARICARE L’APPLICAZIONE GRATUITA LUCEVERDE E A SEGUIRE IL
NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDERADIO.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma