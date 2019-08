Traffico Roma del 10-08-2019 ore 09:30

CIRCOLAZIONE ANCORA SCORREVOLE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU

RACCORDO E CONSOLARI.

DA SEGNALARE SOLO DUE INCIDENTI IL PRIMO SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DEL

RACCORDO, L’ALTRO SUL MURO TORTO IN PROSSIMITA’ DI PIAZZALE FLAMINIO

PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI I MEZZI PESANTI CON PESO SUP. A 7.5 T

RESTERANNO FERMI DALLE 8 ALLE 22 SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE SALVO

GLI AUTORIZATI DALLA LEGGE

LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA QUESTA MATTINA IN VIALE GIOVANNI FALCONE E

PAOLO BORSELLINO E VIALE CAVALIERI DI VITTORIO VENETO. DIVIETO DI TRANSITO

FINO ALLE ORE 12.00 DA PIAZZALE CLODIO A VIA TRIONFALE IN DIREZIONE DI

QUEST’ULTIMA.

NEL POMERIGGIO NEL QUARTIERE SAN LORENZO IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE

SI SVOLGERANNO UNA SERIE DI EVENTI . TRA QUESTI E’ IN PROGRAMMA ALLE 21 ,

LA PROCESSIONE DEL SANTO PATRONO CON PARTENZA E ARRIVO ALLA BASILICA DI SAN

LORENZO . I FESTEGGIAMENTI PREVEDONO ANCHE UNO SPETTACOLO PIROTECNICO ALLE

ORE 23.00.

TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE FINO AL 13 AGOSTO SULLA LINEA A DELLA

METROPOLITANA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI RIMARRÀ INTERROTTA NELLA TRATTA

TERMINI-ANAGNINA. GARANTITI BUS SOSTITUTIVI LUNGO IL PERCORSO.

SERVIZIO METRO REGOLARE INVECE TRA TERMINI E BATTISTINI

———————–

