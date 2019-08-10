Traffico Roma del 10-08-2019 ore 11:30
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IL TRAFFICO SI MANTIENE SCARSO, LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE.
REGOLARE ANCHE IL RACCORDO ANULARE.
DA POCO SEGNALATO UN INCIDENTE, LUNGO LA ROMA FIUMICINO, CODE TRA IL
RACCORDO ANULARE E IL BIVIO CON LA ROMA CIVITAVECCHIA, IN DIREZIONE
FIUMICINO.
DIFFICOLTÀ INVECE PER CHI È DIRETTO FUORI CITTÀ.
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CODE PER INCIDENTE TRA LA BARRIERA DI ROMA SUD
E SAN CESAREO, VERSO NAPOLI.
CODE A TRATTI, PER TRAFFICO INTENSO, ANCHE LUNGO LA A24 ROMA TERAMO, DALLA
BARRIERA DI ROMA EST A TIVOLI, IN DIREZIONE TERAMO.
SULLA A1 FIRENZE NAPOLI, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO, A PARTIRE DAL
BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO FINO A COLLEFERRO, VERSO NAPOLI.
QUARTIERE TRIONFALE, LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA QUESTA MATTINA IN
VIALE GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO E VIALE CAVALIERI DI VITTORIO
VENETO. DIVIETO DI TRANSITO FINO ALLE ORE 12.00 DA PIAZZALE CLODIO A VIA
TRIONFALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.
NEL QUADRANTE NORD PROSEGUONO I LAVORI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE,
ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA CHIUSA DA VIA DELLA
PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO VERSO LA VIA SALARIA. FINE DEI
LAVORI PREVISTA PER LUNEDÌ 2 SETTEMBRE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma