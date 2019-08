Traffico Roma del 10-08-2019 ore 11:30

IL TRAFFICO SI MANTIENE SCARSO, LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE.

REGOLARE ANCHE IL RACCORDO ANULARE.

DA POCO SEGNALATO UN INCIDENTE, LUNGO LA ROMA FIUMICINO, CODE TRA IL

RACCORDO ANULARE E IL BIVIO CON LA ROMA CIVITAVECCHIA, IN DIREZIONE

FIUMICINO.

DIFFICOLTÀ INVECE PER CHI È DIRETTO FUORI CITTÀ.

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CODE PER INCIDENTE TRA LA BARRIERA DI ROMA SUD

E SAN CESAREO, VERSO NAPOLI.

CODE A TRATTI, PER TRAFFICO INTENSO, ANCHE LUNGO LA A24 ROMA TERAMO, DALLA

BARRIERA DI ROMA EST A TIVOLI, IN DIREZIONE TERAMO.

SULLA A1 FIRENZE NAPOLI, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO, A PARTIRE DAL

BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO FINO A COLLEFERRO, VERSO NAPOLI.

QUARTIERE TRIONFALE, LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA QUESTA MATTINA IN

VIALE GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO E VIALE CAVALIERI DI VITTORIO

VENETO. DIVIETO DI TRANSITO FINO ALLE ORE 12.00 DA PIAZZALE CLODIO A VIA

TRIONFALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.



NEL QUADRANTE NORD PROSEGUONO I LAVORI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE,

ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA CHIUSA DA VIA DELLA

PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO VERSO LA VIA SALARIA. FINE DEI

LAVORI PREVISTA PER LUNEDÌ 2 SETTEMBRE.

