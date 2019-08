Traffico Roma del 10-08-2019 ore 12:30

NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO, TRAFFICO SCARSO IN CITTÀ.

REGOLARE ANCHE IL RACCORDO ANULARE.

NEL QUARTIERE PRIMAVALLE, DA SEGNALARE QUALCHE RALLENTAMENTO, PER

INCIDENTE, IN VIA PIETRO BEMBO IN PROSSIMITÀ DI VIA GIOVANNI D’ANDREA.

ANCORA DISAGI PER CHI È DIRETTO FUORI CITTÀ.

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CODE PER INCIDENTE TRA LA BARRIERA DI ROMA SUD

E SAN CESAREO, VERSO NAPOLI.

CODE A TRATTI, PER TRAFFICO INTENSO, ANCHE LUNGO LA A24 ROMA TERAMO, DALLA

BARRIERA DI ROMA EST A TIVOLI, IN DIREZIONE TERAMO.

SULLA A1 FIRENZE NAPOLI, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO, A PARTIRE DAL

BIVIO PER LA A24 ROMA TERAMO FINO A COLLEFERRO, VERSO NAPOLI.



NEL QUADRANTE NORD PROSEGUONO I LAVORI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE,

ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA CHIUSA DA VIA DELLA

PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO VERSO LA VIA SALARIA. FINE DEI

LAVORI PREVISTA PER LUNEDÌ 2 SETTEMBRE.

RICORDIAMO CHE LA LINEA A DELLA METROPOLITANA, RESTA INTERROTTA FINO AL 13

AGOSTO, TRA TERMINI ED ANAGNINA, PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE. ATTIVI BUS

SOSTITUTIVI, NELLA TRATTA INTERROTTA.

