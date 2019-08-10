Traffico Roma del 10-08-2019 ore 13:30
Più informazioni su
TRAFFICO DECISAMENTE SCARSO AL MOMENTO SULLE STRADE DI ROMA.
REGOLARE ANCHE L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
RESTANO ANCORA DIFFICOLTÀ IN USCITA DALLA CITTÀ.
CODE A TRATTI SI REGISTRANO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DA MONTEPORZIO AL
BIVIO CON LA A1 ROMA NAPOLI, IN DIREZIONE SUD.
E CODE SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA A1 TRA LA DIRAMAZIONE ROMA
SUD E COLLEFERRO, VERSO NAPOLI.
CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL
FORO ITALICO, VERSO VIA SALARIA, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.
IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO PER LUNEDÌ 2 SETTEMBRE.
RICORDIAMO CHE LA LINEA A DELLA METROPOLITANA, RESTA INTERROTTA FINO AL 13
AGOSTO, TRA TERMINI ED ANAGNINA, PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.
ATTIVI BUS SOSTITUTIVI, NELLA TRATTA INTERROTTA.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SCARICARE L’APPLICAZIONE GRATUITA LUCEVERDE E A SEGUIRE IL
NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDERADIO.
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AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma