Traffico Roma del 10-08-2019 ore 14:30
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TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE, SULLE AUTOSRTADE E SU TUTTE LE
CONSOLARI.
INIZIERANNO ALLE 17.00 AL QUARTIERE SAN LORENZO I FESTEGGIAMENTI DEL SANTO
PATRONO:
NUMEROSI GLI EVENTI IN PROGRAMMA CHE ANDRANNO AVANTI PER TUTTA LA SERATA;
NON SI ESCLUDONO DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE
CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI
E VIA DEL FORO ITALICO VERSO VIA SALARIA;
GLI INTERVENTI INIZIATI IL PRIMO AGOSTO ANDRANNO AVANTI FINO AL PROSSIMO 2
SETTEMBRE.
SEMPRE PER LAVORI, FINO AL 13 AGOSTO, LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA A DELLA
METROPOLITANA È INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI; ATTIVI
BUS SOSTITUTIVI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma