Traffico Roma del 10-08-2019 ore 15:30

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE SULLE AUTOSRTADE E SU TUTTE LE

CONSOLARI

INIZIERANNO ALLE 17.00 AL QUARTIERE SAN LORENZO I FESTEGGIAMENTI IN ONORE

DEL SANTO PATRONO CON NUMEROSI EVENTI IN PROGRAMMA CHE ANDRANNO AVANTI PER

TUTTA LA SERATA;

POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE

CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI

E VIA DEL FORO ITALICO VERSO VIA SALARIA;

GLI INTERVENTI INIZIATI IL PRIMO AGOSTO ANDRANNO AVANTI FINO AL PROSSIMO 2

SETTEMBRE.

TRASPORTO PUBBLICO:

METRO A, IN CORSO I LAVORI DI RINNNOVO DELL’INFRASTRUTTURA SINO A MARTEDÌ

13 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI E INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI

ANAGNINA E TERMINI

IL COLLEGAMENTO è GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI

AUTORE: IVAN VALENTE

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma