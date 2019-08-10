Traffico Roma del 10-08-2019 ore 15:30
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TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE SULLE AUTOSRTADE E SU TUTTE LE
CONSOLARI
INIZIERANNO ALLE 17.00 AL QUARTIERE SAN LORENZO I FESTEGGIAMENTI IN ONORE
DEL SANTO PATRONO CON NUMEROSI EVENTI IN PROGRAMMA CHE ANDRANNO AVANTI PER
TUTTA LA SERATA;
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE
CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI
E VIA DEL FORO ITALICO VERSO VIA SALARIA;
GLI INTERVENTI INIZIATI IL PRIMO AGOSTO ANDRANNO AVANTI FINO AL PROSSIMO 2
SETTEMBRE.
TRASPORTO PUBBLICO:
METRO A, IN CORSO I LAVORI DI RINNNOVO DELL’INFRASTRUTTURA SINO A MARTEDÌ
13 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI E INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI
ANAGNINA E TERMINI
IL COLLEGAMENTO è GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma