Traffico Roma del 10-08-2019 ore 17:00

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE.

TRAFFICO SCORREVOLE ANCHE SUL PERCORSO CITTADINO DELLA ROMA-TERAMO E SU

TUTTA LA TANGENZIALE EST.

IN CITTÀ PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN VIA DI TOR VERGATA, VICINO VIA

VITTORIO RAGUSA, IN DIREZIONE DI VIA TUSCOLANA.

A SAN LORENZO C’È LA FESTA DEL SANTO PATRONO. DALLE 17 ALLA MEZZANOTTE

POSSIBILI DISAGI IN TUTTE LE VIE DEL QUARTIERE, MENTRE ALLE 21 È IN

PROGRAMMA LA PROCESSIONE CHE PARTE DALLA BASILICA DI SAN LORENZO. IL

PASSAGGIO DEI FEDELI SI SVOLGE SU VIA DELLO SCALO DI SAN LORENZO, VIA

AUSONI , PIAZZA IMMACOLATA, PIAZZALE TIBURTINO E VIA TIBURTINA.

CONTINUANO FINO AL 13 AGOSTO I LAVORI DI RINNOVO DELLA METRO A, INTERROTTA

TRA ANAGNINA E TERMINI. DA OGGI PERò MIGLIORAMENTI ANCHE PER LA METRO C,

CHE AUMENTA L’OFFERTA DIMINUENDO I TEMPI DI ATTESA DA 12 A 9’ CON DUE

CONVOGLI IN PIÙ.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma