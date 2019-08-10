Traffico Roma del 10-08-2019 ore 17:00
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE.
TRAFFICO SCORREVOLE ANCHE SUL PERCORSO CITTADINO DELLA ROMA-TERAMO E SU
TUTTA LA TANGENZIALE EST.
IN CITTÀ PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN VIA DI TOR VERGATA, VICINO VIA
VITTORIO RAGUSA, IN DIREZIONE DI VIA TUSCOLANA.
A SAN LORENZO C’È LA FESTA DEL SANTO PATRONO. DALLE 17 ALLA MEZZANOTTE
POSSIBILI DISAGI IN TUTTE LE VIE DEL QUARTIERE, MENTRE ALLE 21 È IN
PROGRAMMA LA PROCESSIONE CHE PARTE DALLA BASILICA DI SAN LORENZO. IL
PASSAGGIO DEI FEDELI SI SVOLGE SU VIA DELLO SCALO DI SAN LORENZO, VIA
AUSONI , PIAZZA IMMACOLATA, PIAZZALE TIBURTINO E VIA TIBURTINA.
CONTINUANO FINO AL 13 AGOSTO I LAVORI DI RINNOVO DELLA METRO A, INTERROTTA
TRA ANAGNINA E TERMINI. DA OGGI PERò MIGLIORAMENTI ANCHE PER LA METRO C,
CHE AUMENTA L’OFFERTA DIMINUENDO I TEMPI DI ATTESA DA 12 A 9’ CON DUE
CONVOGLI IN PIÙ.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma