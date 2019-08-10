Traffico Roma del 10-08-2019 ore 17:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
A CAUSA DI UN INCIDENTE SI VIAGGIA IN CODA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL
GRANDE RACCORDO ANULARE DALLA SALARIA ALLA CASSIA BIS.
REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SUL RESTANTE TRATTO DEL GRA E SUL PERCORSO URBANO
DELLA ROMA-TERAMO. NESSUN DISAGIO AL TRAFFICO SU TUTTA LA TANGENZIALE EST.
SCARSI GLI SPOSTAMENTI ANCHE SU TUTTA LA CAPITALE.
CONTINUANO FINO AL 13 AGOSTO I LAVORI DI RINNOVO DELLA METRO A, INTERROTTA
TRA ANAGNINA E TERMINI. DA OGGI PERÒ MIGLIORAMENTI ANCHE PER LA METRO C,
CHE AUMENTA L’OFFERTA DIMINUENDO I TEMPI DI ATTESA DA 12 A 9’ CON DUE
CONVOGLI IN PIÙ.
A CHI UTILIZZA IL TRENO RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI MANUTENZIONE, LA LINEA
ROMA-AVEZZANO-PESCARA È INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI CARSOLI E CASTEL
MADAMA FINO A 18 AGOSTO. IL SERVIZIO CONTINUA COMUNQUE CON BUS SOSTITUTIVI.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma