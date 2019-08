Traffico Roma del 10-08-2019 ore 18:30

AL QUARTIERE SAN LORENZO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER IL SANTO

PATRONO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE

PER LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE, IN

PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA, CHIUSO IL TRATTO TRA LE

CIRCONVALLAZIONI NOMENTANA E TIBURTINA

DEVIAZIONI SULLE COMPLANARI E NELLE GALLERIE DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE

INTERNA

TRASPORTO PUBBLICO:

METRO A, IN CORSO I LAVORI DI RINNNOVO DELL’INFRASTRUTTURA SINO A MARTEDÌ

13 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI E INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI

ANAGNINA E TERMINI

IL COLLEGAMENTO è GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI

AUTORE: IVAN VALENTE

