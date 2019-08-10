Traffico Roma del 10-08-2019 ore 18:30
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AL QUARTIERE SAN LORENZO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER IL SANTO
PATRONO POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE
PER LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL TRATTO SOPRAELEVATO DELLA TANGENZIALE, IN
PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA, CHIUSO IL TRATTO TRA LE
CIRCONVALLAZIONI NOMENTANA E TIBURTINA
DEVIAZIONI SULLE COMPLANARI E NELLE GALLERIE DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE
INTERNA
TRASPORTO PUBBLICO:
METRO A, IN CORSO I LAVORI DI RINNNOVO DELL’INFRASTRUTTURA SINO A MARTEDÌ
13 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI E INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI
ANAGNINA E TERMINI
IL COLLEGAMENTO è GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
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AUTORE: IVAN VALENTE
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma