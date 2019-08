Traffico Roma del 10-08-2019 ore 19:30

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE.

TRAFFICO SCORREVOLE ANCHE SUL PERCORSO CITTADINO DELLA ROMA-TERAMO E SU

TUTTA LA TANGENZIALE EST.

SU VIA LAURENTINA, IN PROSSIMITÀ DI POMEZIA, POSSIBILI RALLENTAMENTI A

CAUSA DI UN INCIDENTE VICINO VIA DELLA SOLFARATA.

A SAN LORENZO È INIZIATA ALLE 17.00 LA FESTA DEL SANTO PATRONO. FINO ALLA

MEZZANOTTE POSSIBILI DISAGI IN TUTTE LE VIE DEL QUARTIERE, MENTRE ALLE

21:00 È IN PROGRAMMA LA PROCESSIONE CHE PARTE DALLA BASILICA DI SAN

LORENZO. IL PASSAGGIO DEI FEDELI SI SVOLGE SU VIA DELLO SCALO DI SAN

LORENZO, VIA AUSONI , PIAZZA IMMACOLATA, PIAZZALE TIBURTINO E VIA

TIBURTINA.

SI CONCLUDONO QUESTA NOTTE I LAVORI DI ASFALTATURA SU VIA CAVOUR INIZIATI

IL 31 LUGLIO. IL CANTIERE, LO RICORDIAMO, COMPORTA LA CHIUSURA DELLA STRADA

DA VIA DI SANTA MARIA MAGGIORE A PIAZZA DELL’ESQUILINO IN DIREZIONE

TERMINI, DALLE 23:00 ALLE 6:00 DEL MATTINO SUCCESSIVO.

E DOMANI ALLE 20:00 C’È L’AMICHEVOLE ROMA-REAL MADRID ALLO STADIO OLIMPICO.

TORNANO IN OCCASIONE DELL’INCONTRO LE CONSUETE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE

SU PIAZZALE DELLA FARNESINA, LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ E ZONE LIMITROFE.







