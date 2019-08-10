Traffico Roma del 10-08-2019 ore 19:30
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BUONASERA DALLA REDAZIONE.
SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE.
TRAFFICO SCORREVOLE ANCHE SUL PERCORSO CITTADINO DELLA ROMA-TERAMO E SU
TUTTA LA TANGENZIALE EST.
SU VIA LAURENTINA, IN PROSSIMITÀ DI POMEZIA, POSSIBILI RALLENTAMENTI A
CAUSA DI UN INCIDENTE VICINO VIA DELLA SOLFARATA.
A SAN LORENZO È INIZIATA ALLE 17.00 LA FESTA DEL SANTO PATRONO. FINO ALLA
MEZZANOTTE POSSIBILI DISAGI IN TUTTE LE VIE DEL QUARTIERE, MENTRE ALLE
21:00 È IN PROGRAMMA LA PROCESSIONE CHE PARTE DALLA BASILICA DI SAN
LORENZO. IL PASSAGGIO DEI FEDELI SI SVOLGE SU VIA DELLO SCALO DI SAN
LORENZO, VIA AUSONI , PIAZZA IMMACOLATA, PIAZZALE TIBURTINO E VIA
TIBURTINA.
SI CONCLUDONO QUESTA NOTTE I LAVORI DI ASFALTATURA SU VIA CAVOUR INIZIATI
IL 31 LUGLIO. IL CANTIERE, LO RICORDIAMO, COMPORTA LA CHIUSURA DELLA STRADA
DA VIA DI SANTA MARIA MAGGIORE A PIAZZA DELL’ESQUILINO IN DIREZIONE
TERMINI, DALLE 23:00 ALLE 6:00 DEL MATTINO SUCCESSIVO.
E DOMANI ALLE 20:00 C’È L’AMICHEVOLE ROMA-REAL MADRID ALLO STADIO OLIMPICO.
TORNANO IN OCCASIONE DELL’INCONTRO LE CONSUETE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE
SU PIAZZALE DELLA FARNESINA, LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ E ZONE LIMITROFE.
VI RICORDO CHE POTETE APPROFONDIRE QUESTE E ALTRE NOTIZIE SUL SITO
ROMA.LUCEVERDE.IT.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma