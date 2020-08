Traffico Roma del 10-08-2020 ore 18:00

Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati dalla redazione per un incidente in cui sono coinvolti cinque veicoli sulla via Pontina si sono formati lunghi incolonnamenti tra Castel Romano e Tor de’ Cenci in direzione Eur cui ripercussioni a direzione opposta dallo svincolo per Spinaceto sulla diramazione Roma Sud si sta in coda per traffico intenso in direzione di Napoli Calabria di Roma Sud Monte Porzio Catone nel capitale invece la circolazione continua a essere scorrevole per lavori sulle condutture d’acqua chiusura temporanea di via Sebastiano Ziani è compreso tra via Giulio Venticinque via Rialto per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Massimo che riguarda il tutto al prossimo Aggiornami un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma