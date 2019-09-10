Traffico Roma del 10-09-2019 ore 08:00
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA
CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINIA ALL’APPIA.
SI RALLENTA PER LA STESSA CAUSA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO
DAL GRA FINO ALL’INGRESSO IN TANGENZIALE EST.
CODE A TRATTI PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA SU VIA SALARIA, TRA VIA
CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO.
CONSUETI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO VERSO ROMA SU VIA FLAMINIA
NUOVA, VIA CRISTOFORO COLOMBO, SU VIA TIBURTINA A PARTIRE DA SETTECAMINI E
SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA.
IN AUMENTO LA CIRCOLAZIONE ANCHE SU VIA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE DELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII.
NUOVA FASE DI LAVORI NOTTURNI PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO. A
PARTIRE DA QUESTA SERA, E FINO AL 14 SETTEMBRE, CHIUSO IL TRATTO TRA
PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, DALLE 22:00
ALLE 6:00 DEL MATTINO SUCCESSIVO.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE, CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma