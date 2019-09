Traffico Roma del 10-09-2019 ore 08:30

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.



SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIA ESTERNA DEL GRANDE

RACCORDO ANULARE TRA LA TRIONFALE E CASAL LUMBROSO E, PROSEGUENO, DA VIA

DELLA MAGLIANA A VIA OSTIENSE, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI

SONO DALLA CASILINIA ALL’APPIA.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA VERSO IL CENTRO CITTÀ SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA-

TERAMO DAL GRA FINO ALLA TANGENZIALE EST DOVE, SUCCESSIVAMENTE, CI SONO

RALLENTAMENTI DA VIA MONTI TIBURTINI A VIALE TOR DI QUINTO VERSO LO STADIO.

IN CITTÀ DISAGI AL TRAFFICO PER UN INCIDENTE SU VIA CONCA D’ORO VERSO VIALE

TIRRENO. PER LA STESSA CAUSA SI RALLENTA ANCHE IN ZONA APPIO-TUSCOLANO, SU

VIA APPIA NUOVA VERSO IL CENTRO, SUBITO DOPO VIALE DELLE CAPANELLE

CODE A TRATTI PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA SU VIA SALARIA, TRA VIA

CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO ROMA.

TRAFFICATE PER ENTRARE IN CITTÀ, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE, VIA

AURELIA, VIA FLAMINIA NUOVA, VIA TIBURTINA E VIA PONTINA.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma