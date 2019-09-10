Traffico Roma del 10-09-2019 ore 09:00
Più informazioni su
ROMA INFOMOBILITÀ MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2019 ORE 08:50
NUOVA FASE DI LAVORI NOTTURNI PER IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO. A
PARTIRE DA QUESTA SERA, E FINO AL 14 SETTEMBRE, CHIUSO IL TRATTO TRA
PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, DALLE 22:00
ALLE 6:00 DEL MATTINO SUCCESSIVO.
E’ INIZIATA IERI SERA LA PRIMA FASE DEI LAVORI PER REALIZZARE IL
COLLEGAMENTO TRA LA METRO B E LA METRO C AL COLOSSEO. FINO AL 7 DICEMBRE,
DALLE 21:00 A FINE SERVIZIO, LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA DELLA
METRO B, PROSEGUE CON AUTOBUS SOSTITUTIVI. NESSUNA VARIAZIONE SUI RESTANTI
TRATTI.
CANTIERI NOTTURNI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD. QUESTA NOTTE, A PARTIRE
DALLE 22 E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA, IL CASELLO DI MONTEPORZIO CATONE
CHIUDE IN ENTRATA VERSO NAPOLI E IN USCITA PROVENENDO DA ROMA
PROSEGUONO FINO AL 13 SETTEMBRE, SALVO MODIFICHE, I LAVORI SU VIA SALARIA,
DOVE SI VIAGGIA TRAMITE UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. FREQUENTI, NEI
MOMENTI DI MAGGIOR TRAFFICO, I RALLENTAMENTI TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E
VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO.
A OSTIA APPUNTAMENTO DOMANI CON L’ “ALGIDA RED PARTY” A PARTIRE DALLE 16 IN
PIAZZA DEI RAVENNATI. ATTESE CIRCA 5000 PERSONE PER LA MANIFESTAZIONE CHE
OSPITA ANCHE LA MUSICA HIP HOP DI J-AX.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma