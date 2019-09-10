Traffico Roma del 10-09-2019 ore 09:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, POSSIBILI
RALLENTAMENTI A CAUSA DEI CANTIERI TRA VIA AURELIA E VIA DEL PESCACCIO,
PROSEGUENDO, LA CIRCOLAZIONE È ANCORA SOSTENUTA TRA MAGLIANA E OSTIENSE E
TRA CASILINA E TIBURTINA. IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI SONO MAGGIORMENTE
CONCENTRATI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’APPIA.
CODE TRATTI IN DIREZIONE ROMA, A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO E PER UN
INCIDENTE, SUL PERCORSO URBANO DELLA ROMA-TERAMO, DA VIA DI TOR CERVARA
FINO ALLA TANGENZIALE EST DOVE, SUCCESSIVAMENTE, CI SONO RALLENTAMENTI DA
TIBURTINA A FLAMINIA NUOVA VERSO LO STADIO. SEMPRE IN TANGENZIALE, DISAGI
ANCHE PER CHI GUIDA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, DA VIA MONTI TIBURTINI A VIA
DELLO SCALO DI SAN LORENZO.
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO DAL
GRA FINO A VIA DELLA MAGLIANA.
AL PIGNETO PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE
SU VIA ALBERTO DA GIUSSANO IN PROSSIMITÀ DI VIA GENTILE DA MOGLIANO. PER LA
STESSA CAUSA SI RALLENTA ANCHE IN ZONA APPIO-TUSCOLANO, SU VIA APPIA NUOVA
VERSO IL CENTRO, SUBITO DOPO VIALE DELLE CAPANELLE
CODE A TRATTI PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA SU VIA SALARIA, TRA VIA
CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO ROMA.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE, CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma